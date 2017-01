Ilva,si dimette il Cda: "A rischio 40 mila posti"

foto Ansa 09:03 - Il Consiglio di amministrazione dell'Ilva si è dimesso in polemica con il provvedimento di sequestro dell'azienda emesso dal Gip di Taranto. L'azienda, inoltre, ha dato mandato ai propri legali di impugnare l'atto del giudice. Con i sequestri disposti dal Gip "sono a rischio 24mila posti di lavoro diretti, 40mila con l'indotto", sottolineano fonti dell'Ilva. "Si sta mettendo in pericolo tutto". - Il Consiglio di amministrazione dell'Ilva si è dimesso in polemica con il provvedimento di sequestro dell'azienda emesso dal Gip di Taranto. L'azienda, inoltre, ha dato mandato ai propri legali di impugnare l'atto del giudice. Con i sequestri disposti dal Gip "sono a rischio 24mila posti di lavoro diretti, 40mila con l'indotto", sottolineano fonti dell'Ilva. "Si sta mettendo in pericolo tutto".

Le dimissioni dei consiglieri Bruno Ferrante, Enrico Bondi e Giuseppe De Iure - comunica l'azienda in una nota - avranno effetto dalla data dell'assemblea dei soci, che il Consiglio ha convocato per il 5 giugno alle 9. Il comunicato sottolinea che l'ordinanza dell'autorità giudiziaria "ha effetti oggettivamente negativi per l'Ilva, i cui beni sono strettamente indispensabili all'attività industriale".



Lunedì incontro tra ministro dello Sviluppo economico e a.d. Ilva - Sulla vicenda Ilva il ministro dello sviluppo economico, Flavio Zanonato, terrà un primo incontro lunedì a Roma con Enrico Bondi, amministratore delegato della società. Zanonanto ha invitato all'incontro il governatore della Puglia, Nichi Vendola, e intende coinvolgere nei prossimi giorni anche i sindacati.