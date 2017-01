foto Dal Web

13:03

- I precari in Italia sono svantaggiati anche nello stipendio che è più basso del 25% rispetto a chi ha il posto fisso. Lo attesta l'Istat nel Rapporto annuale. Nel 2012, il salario medio mensile netta di un dipendente a termine a tempo pieno si ferma a 1.070 euro, 355 euro in meno rispetto a un dipendente "standard". Per i lavoratori "atipici" (contratti a termine e collaborazioni) le differenze restano anche a parità di caratteristiche.