11:30

- In Italia c'è "una diffusa mentalità anti-impresa manifatturiera": a sostenerlo è il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi. Secondo il quale per risolvere il problema con i sindacati "dobbiamo metterci nel mezzo della tempesta perfetta e in questo caso remare nella stessa direzione. Non si può più scherzare". Da parte dei segretari, ad ogni modo, "ho sentito una disponibilità nettamente superiore al passato".