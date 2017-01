Addio portafogli, ora basta lo smartphone

E’ stata già avviata una sperimentazione, chiamata Mobile Survive, con 60 tester dotati di uno smartphone NFC, una SIM dedicata, un conto carta d'appoggio e un’App.In un mese di tempo sono state effettuate oltre 600 transazioni in oltre 200 esercizi commerciali, anche all'estero.In pratica il futuro dei pagamenti è già realtà. E Mediolanum presto metterà questa tecnologia sia disponibile per tutti.NFC è l’acronimo di Near Field Communication. In pratica è una tecnologia che permette di far comunicare apparecchi diversi semplicemente avvicinandoli tra di loro a pochi centimetri. Quindi per pagare in negozi, bar, ristoranti, etc, sarà sufficiente avvicinare il cellulare al Pos. E la transazione sarà presto fatta. Per importi superiori a 25 euro, però, sarà richiesto anche l’inserimento di un Pin.Questo per rendere l’operazione ancora più sicura.Volete vedere con i vostri occhi com'è facile fare tutto con lo smarphone?Sul sitotrovate un video che riprende la fashion blogger Arianna Chieli e il techno evangelist Marco Zamperini mentre trascorrono una giornata qualsiasi senza portafogli, ma avendo in mano solo il loro smartphone. Dalla colazione al bar, allo shopping, al taxi, al pranzo: hanno fatto tutto senza avere limitazioni, né problemi. E utilizzando solo Mediolanum Mobile Pay.