Vendo casa (con regalo) disperatamente

- Per vendere casa in tempi di crisi si è disposti proprio a tutto. Sono in costante aumento gli annunci vendita di "case con regalo": dall'arredo incorporato, al week end di prova per verificare lo stato della casa di montagna, passando per l'imu pagata o l'auto elettrica, fioccano ledi nuovi immobili.

"Nel giro di un anno l’offerta di case con regalo è più che raddoppiata", ha commentato Vincenzo de Tommaso, responsabile ufficio studi di idealista.it. "Quella della promozione è una formula nuova per il mercato immobiliare che consente di distinguersi dagli altri operatori. Venire incontro alle esigenze del proprio pubblico di riferimento, correggere il tiro quando il listino prezzi non è aggiornato ai valori attuali di mercato, si evita così di svalutare l’immobile".

L’ufficio studi di idealista.it ha rilevato oltre 100 annunci in promozione sul portale, segno incontrovertibile di una crisi che ha paralizzato le compravendite, ma anche segnale di vitalità di un mercato che per fronteggiare le difficoltà dà fondo alle energie creative.

Dalla Sicilia al Trentino le iniziative "stile 3x2" si sono moltiplicate negli ultimi tempi. Si tratta nella maggior parte dei casi di abitazioni in edifici di nuova costruzione rimasti invenduti per via della crisi, situati in piccoli comuni o in aree cittadine di recente edificazione e con un valore inferiore ai 200mila euro (nel 60% dei casi) trattabili. La lista dei regali è lunga e variegata: se il garage compreso nel prezzo di listino è l’idea più frequente e più generosa dei promotori, non mancano le proposte curiose, per esempio l’auto elettrica per metropolitani dagli stili di vita eco-friendly, il parquet per gli amanti dell’eleganza, il televisore 3d per gli amanti dell’hi-tech.