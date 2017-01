foto Ansa

10:36

- Le vendite al dettaglio a marzo segnano un altro ribasso, in calo del 3% su base annua: è la nona flessione consecutiva. Lo rileva l'Istat, spiegando come la caduta sia dovuta ai prodotti non alimentari (-6,1%), mentre gli alimentari tornano positivi (+2%), grazie alla Pasqua. L'indice complessivo registra una contrazione anche rispetto a febbraio (-0,3%).