Borse, crollo di Tokyo affossa Piazza Affari:-3%

L'euro e le altre valute 22:07 - Le vendite affossano le Borse europee, con le banche che condizionano pesantemente gli indici di Piazza Affari, dove il Ftse Mib (che aveva aperto a -2,4%) chiude con un pesante -3,06%, poco sopra i 17mila punti, e il Ftse All Share a -2,59%, a quota 18.109. A spaventare i mercati azionari i timori di un taglio al programma di acquisto di bond da parte della Fed e i rischi di frenata dalla Cina. - Le vendite, con leche condizionano pesantemente gli indici di Piazza Affari, dove il(che aveva aperto a -2,4%), poco sopra i 17mila punti, e il Ftse All Share a -2,59%, a quota 18.109. A spaventare i mercati azionari i timori di un taglio al programma di acquisto di bond da parte della Fed e i rischi di frenata dalla Cina.

Europa brucia 163 miliardi - A Piazza Affari i titoli maggiormente sotto pressione sono gli industriali, con Fiat e Stmicroelectronics, e soprattutto l'intero comparto bancario guidato dalle flessioni di Mediobanca e Ubi Banca. Se a Milano va la maglia nera del Vecchio Continente, anche le altre Piazze finanziarie europee scontano i dati negativi sull'attività manifatturiera in Cina e il tonfo di Tokyo, che ha ceduto oltre il 7%. L'indice Stoxx 600, che fotografa l'andamento dei principali titoli quotati sui listini del continente, ha ceduto il 2%, che equivale a 163 miliardi di euro bruciati in una seduta.



Incubo Sol Levante - L'indice Nikkei, in un'atmosfera da autentico "panic selling", ha infatti bruciato oltre mille punti in una sola seduta (1.143,28) crollando a 14.483,98, mentre la BoJ, con i tassi in tensione, ha varato una iniezione di liquidità da 2.000 miliardi di yen.



La perdita di oggi a Tokyo è la peggiore in oltre due anni: l'ultimo record in negativo risaliva, infatti, al -10,55% del 15 marzo 2011, a pochi giorni dal sisma e dallo tsunami che colpì il Nord-Est del Paese, causando l'incidente nucleare di Fukushima. C'è stato dunque oggi anche un boom di scambi (7,655 miliardi di azioni), per un controvalore record di 5.837 miliardi di yen.



Negativa anche Wall Street - Chiusura in territorio negativo anche per Wall Street che, però, limita le perdite. Il Dow Jones perde lo 0,07% a 15.296,19 punti, il Nasdaq cede lo 0,11% a 3.459,42 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,29% a 1.605,54 punti.