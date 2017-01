foto Ap/Lapresse

06:00

- I tassi a lungo termine aggiornano i massimi in Giappone, malgrado l'allentamento quantitativo e qualitativo (Qqe) monetario del 4 aprile: i rendimenti sui Jgb a 10 anni hanno toccato l'1,0% per la prima volta da aprile 2012. Il governatore Haruhiko Kuroda ha detto di non ritenere che i tassi possano salire rapidamente, impegnandosi in azioni flessibili degli acquisti di titoli in funzione della volatilità, senza menzionare provvedimenti concreti.