foto Ap/Lapresse

16:03

- Apertura in territorio positivo per Wall Street. Il Dow Jones sale dello 0,06% a 15.398,21 punti, il Nasdaq avanza dello 0,05% a 3.503,00 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,1% a 1.670,45 punti. A farla da padrona a New York è tuttavia la prudenza: gli investitori non vogliono correre troppi rischi in attesa delle indicazioni che arriveranno dal discorso che terrà al Congresso dal presidente della Fed, Ben Bernanke.