12:26

- Occorre "creare le condizioni di una ripresa economica che fornisca, specie alle generazioni più giovani, concrete prospettive di lavoro nell'ambito di una crescita sostenibile ed equa". A sostenerlo è il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in un messaggio per la presentazione del rapporto Istat, secondo i cui dati la crisi ha provocato un boom di disoccupati under 30.