09:31

- Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,26% e il Ftse All Share dello +0,39%. In luce le banche con Mps (+1,31%), Ubi (+1,16%), Banco Popolare (+1,21%) e Intesa Sanpaolo (+0,98%), scivola invece Terna (-2,79%) che si avvicina ai 3,35 euro della cessione del pacchetto che fa capo all'industriale emiliano Romano Minozzi.