Gli italiani cercano case più piccole

A Milano si è passati da 87 metri quadrati a 76, a Roma da 91 metri quadrati a 75. Ovviamente cambiano anche le tipologie di case: le famiglie italiane sono passate dal vivere in un quadrilocale ad abitare in un trilocale e le dimensioni delle camere da letto si sono notevolmente ridotte. Gli italiani si stringono, ma non rinunciano ai due bagni in casa. Insomma oggi, per essere venduta, la casa deve essere modulabile.



«È innegabile che la principale spinta a rivedere le proprie esigenze di spazio sia stato il crescente costo degli immobili e la difficoltà di accedere al credito – dichiara Carlo Giordano, Amministratore Delegato di Gruppo Immobiliare.it – ma va considerato anche che la riduzione delle planimetrie delle case è avvenuta per una crescente razionalizzazione degli spazi, operata tanto negli immobili di nuova costruzione quanto nelle ristrutturazioni di quelle già esistenti.»