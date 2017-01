foto Ap/Lapresse

09:25

- Apertura poco mossa per Piazza Affari. Alla Borsa di Milano l'indice Ftse Mib cede lo 0,03% attestandosi a 17.503 punti. Un avvio in linea con quello di altre Piazze europee: Francoforte perde lo 0,04%, mentre Londra guadagna lo 0,04%. Apertura positiva per Madrid (+0,19%) mentre Parigi fa registrare un lieve calo (-0,19%).