foto Ansa

18:51

- Tra possibile aumento Iva, scadenza Imu prima casa esclusa, e Tares, nel 2013 ogni famiglia rischia una batosta fiscale da 734 euro. I calcoli sono stati eseguiti da Federconsumatori, che ha considerato i rincari ipotetici imposta per imposta: 45 euro per la Tares, 207 per l'Iva, 480 per l'Imu.