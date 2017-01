Imu prima casa, scoppia la grana 730

foto Ansa Correlati Grillo al governo: "Imu? Siete ridicoli"

Imu, chi paga e chi no 13:48 - Dopo l'approvazione del decreto sulla sospensione del pagamento della rata sulla prima casa, arriva la grana 730. Sono oltre 100mila infatti i contribuenti che hanno già "pagato" l'Imu sulla prima abitazione, facendo la compensazione sul 730. E' quanto risulta dai calcoli della Consulta nazionale dei Caf. Per non perdere il credito fiscale, è necessario dunque rifare il 730 entro il 31 maggio.

Imu seconda casa, tempi stretti per pagare - Tempi stretti per pagare l'Imu sulla seconda casa. "Sono 6-7 milioni i contribuenti attesi ai Caf. Considerato che finché non ci saranno i codici tributo non si potrà pagare, ci auguriamo che venga dato un tempo maggiore senza sanzioni". Lo dice il coordinatore della Consulta dei Caf, Valeriano Canepari.