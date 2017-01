Pagamenti P.a., Italia resta maglia nera in Ue

foto Afp 15:09 - Nei primi mesi del 2013 lo Stato e le autonomie locali hanno ridotto di 10 giorni i tempi di pagamento dei fornitori. Lo indica la Cgia di Mestre. Tuttavia l'Italia, con saldo dopo 170 giorni, continua ad essere il peggior pagatore d'Europa, a fronte di una media continentale di 61. La P.a. francese onora gli impegni a 60 giorni, quella inglese a 41 giorni e quella tedesca a 36. - Nei primi mesi del 2013 lo Stato e le autonomie locali hanno ridotto di 10 giorni i tempi di pagamento dei fornitori. Lo indica la. Tuttavia l'Italia, con saldo dopo, continua ad essere il, a fronte di una media continentale di 61. La P.a. francese onora gli impegni a 60 giorni, quella inglese a 41 giorni e quella tedesca a 36.

Se l'anno scorso le fatture venivano saldate mediamente dopo 180 giorni, quest'anno, stando all'elaborazione della Cgia di Mestre su dati presentati nei giorni scorsi da Intrum Justitia, i fornitori devono attendere 10 giorni in meno, cioè 170. Solo la Grecia, che nella graduatoria generale è al penultimo posto, ha fatto meglio di noi: per l'anno in corso ha accorciato i tempi di pagamento di 15 giorni.



L'accorciamento dei tempi, secondo Giuseppe Bortolussi, segretario della Cgia di Mestre, è prodotto "sia dagli effetti della nuova legge entrata in vigore il primo gennaio sia perché nel Paese si è diffusa una certa sensibilità nei confronti di questo problema".



La riduzione dei tempi di pagamento della P.a. italiana trova conferma anche nella Sanità, che storicamente è uno dei settori dove i ritardi, soprattutto al Sud, "sono spaventosi". Ancora adesso il pagamento medio a livello nazionale avviene dopo 284 giorni. Nel 2013, sempre secondo un'elaborazione della Cgia questa volta su dati Assobiomedica, i tempi di pagamento delle strutture sanitarie pubbliche, con riferimento alle forniture di dispositivi medici, si sono accorciati a livello nazionale di 14 giorni, con punte di -83 in Campania, di -41 in Sardegna, di -40 in Calabria e di -32 in Puglia.



Nelle transazioni commerciali tra imprese private, invece, la situazione rimane immutata. Anche in questi primi mesi del 2013 i committenti pagano i propri subfornitori a 96 giorni, mentre in Francia i giorni di calendario necessari per essere saldati sono scesi a 55, nel Regno Unito a 41 e in Germania a 34. La media europea e' di 49 giorni (-3 rispetto al 2012).