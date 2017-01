foto Ap/Lapresse

23:35

- I "conti pubblici più forti a livello strutturale" dell'Italia sono una delle ragioni per cui il giudizio sull'Italia è migliore rispetto a quello della Spagna. Lo afferma l'agenzia Moody's che ha confermato in aprile il rating "Baa2" per l'Italia, mentre la Spagna ha "Baa3". Moody's aggiunge che Roma ha più tempo di Madrid per affrontare gli "impedimenti strutturali alla crescita".