foto Ap/Lapresse

22:24

- Chiusura in territorio positivo per Wall Street, dove il Dow Jones e lo S&P 500 battono nuovi record sull'onda di buoni dati sull'economia americana. Il Dow Jones termina in rialzo dello 0,79%, a 15.353,71 punti, il Nasdaq con un progresso dello 0,97%, a 3,498,97 punti, e lo S&P 500 con una progressione dello 0,95% a 1.666,09 punti.