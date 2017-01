foto Ap/Lapresse

18:06

- Seduta positiva per la Borsa di Milano, che chiude la settimana con il Ftse Mib in rialzo dello 0,34% a 17.604 punti. Bene anche l'All Share, che cresce dello 0,36% a 18.681 punti, e lo Star, che archivia la seduta in positivo dello 0,12% a 12.975 punti.