foto LaPresse

09:21

- Avvio negativo a Piazza Affari con il Ftse Mib che inizia le contrattazioni in ribasso dello 0,51% a 17.458 punti. In luce Pirelli (+1,21%), sulle indiscrezioni per un'accelerazione nel riassetto della catena di controllo, mentre Ubi Banca (-1,2%) guida le vendite sui bancari. Sul fronte europeo, aprono in ribasso anche le Borse di Francoforte (-0,16%) e Parigi (-0,23%), mentre a inizio contrattazioni Londra si attesta sulla parità.