foto LaPresse

17:47

- Piazza Affari chiude in positivo con il Ftse Mib in rialzo dello 0,29% a 17.544,01 punti e il Ftse All Share che segna un +0,22% a 18.613,76 punti. La fiducia degli investitori arriva alla fine di una giornata caratterizzata dalla debolezza dei mercati e nonostante i dati negativi su inflazione e richiesta di sussidi negli Usa.