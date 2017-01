foto Ap/Lapresse

08:23

- Chiusura debole per la seduta odierna della Borsa di Tokyo, dopo che tre delle principali banche del paese hanno annunciato outlook modesti per l'esercizio in corso a causa delle misure di allentamento della politica monetaria. Il Nikkei ha chiuso in calo dello 0,39%, mentre il Topix ha ceduto lo 0,61%.