foto Afp

18:03

- La Borsa di Milano chiude in rialzo, con il Ftse Mib a +1,02% a 17.492 punti e il Ftse All Share a +0,94% a 18.572. Piazza Affari si segnala così come la migliore tra i mercati principali d'Europa: Parigi si ferma infatti a +0,41%, mentre Francoforte e Londra sono poco mosse. Rialzi super per il Monte dei Paschi di Siena, oltre il 9% dopo le perdite trimestrali inferiori alle attese. Molto bene anche Mediaset: +9% dopo l'annuncio dei conti.