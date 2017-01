Istat: Pil calo peggiore di attese -1,5% nel 2013

foto Getty

10:39

- E' dell'1,5% il calo del Pil già acquisito per l'anno in corso. Lo comunica l'Istat. Il governo prevedeva -1,3% annuo. Il primo trimestre del 2013 è il settimo consecutivo in cui il prodotto interno lordo scende. Un'analoga situazione non si è mai registrata dall'inizio delle serie storiche, nel primo trimestre 1970.