foto LaPresse

09:18

- Avvio di seduta negativo per Piazza Affari. Il Ftse Mib segna un calo dello 0,22% a 17.275 punti. Bene Mediaset (+4,81%) e Pirelli (+2,54%), segno meno invece per Atlantia (-3,18%), Finmeccanica (-1,29%) ed Mps (-1,13%), che ha annunciato i dati trimestrali prima dell'apertura. Come Milano, negative anche la Borsa di Londra (-0,18%) e quella di Parigi (-0,18%). Apertura invariata invece per Francoforte.