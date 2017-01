Crolla il mattone, vendite ai livelli del 1985

foto Ansa 11:22 - Crolla il mercato immobiliare della casa nel 2012, perdendo oltre 150mila compravendite rispetto al 2011. Si tratta, secondo il dossier di Abi e Agenzia delle Entrate, del peggior risultato dal 1985 quando le abitazioni comprate e vendute erano state circa 430mila. Nelle otto principali città (Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze) il calo è stato del 22,4% ovvero 5,7 miliardi in meno rispetto al 2011. - Crolla il mercato immobiliare dellanel 2012, perdendo oltre 150milarispetto al 2011. Si tratta, secondo il dossier di Abi e Agenzia delle Entrate, del peggior risultato dal 1985 quando le abitazioni comprate e vendute erano state circa 430mila. Nelle otto principali città (Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze) il calo è stato del 22,4% ovvero 5,7 miliardi in meno rispetto al 2011.

L'anno scorso, come emerge dal rapporto realizzato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate in collaborazione con l'Abi presentato a Roma, si è avuta una riduzione del 27,5% rispetto al 2011 per i volumi di compravendite delle case (a 448.364 numero di transazioni), con un calo inferiore per i capoluoghi (-24,8%), e maggiore nei comuni non capoluogo (-26,1%). A livello territoriale l'area del nord-est, dove si realizza il 18,3% del mercato nazionale, è quella che ha subito il calo piu' elevato delle compravendite nel 2012 rispetto al 2011 (-28,3%).



Sempre lo scorso anno sono state vendute case per un totale di circa 46,4 milioni di metri quadri (-25,4% sul 2011), con una superficie media di circa 104 mq. Da segnalare e' anche la forte diminuzione del valore di scambio complessivo, stimato in circa 75,4 miliardi di euro, quasi 27 in meno del 2011. Tiene invece l'indice di accessibilità che misura la possibilità di accesso alle famiglie italiane all'acquisto di una abitazione. Dopo un anno e mezzo di calo, nel secondo semestre 2012 è migliorato con la quota di famiglie che dispone di un reddito sufficiente a coprire almeno il 30% del costo annuo del mutuo per l'acquisto di una casa di poco superiore al 50% come per il primo semestre 2010 (13 milioni di famiglie circa).



Giù la produzione industriale - Notizie negative anche sul fronte della produzione industriale: -5,2% a marzo rispetto allo stesso mese del 2012. Per Eurostat è il peggior dato tra le grandi economie continentali. Giù anche Germania (-1,5%) e Francia (-1,6%).



A marzo debito pubblico da record - Il debito pubblico italiano a marzo si è attestato a quota 2.034,725 miliardi di euro, segnando un nuovo record storico dopo i 2.022,7 miliardi raggiunti a gennaio 2013, mentre a febbraio era sceso a 2.017,6 miliardi. E' quanto risulta dai dati diffusi dalla Banca d'Italia.



Inflazione, ad aprile cala all'1,1 - Ad aprile l'inflazione su base annua crolla, arretrando all'1,1% dall'1,6% di marzo. Lo rileva l'Istat rivedendo al ribasso le stime (+1,2%). Su base mensile l'indice dei prezzi al consumo resta, invece, fermo. Il forte rallentamento è dovuto principalmente alla frenata registrata per i beni energetici. - Guardando agli alimentari, tra le diverse voci spuntano però anche dei rialzi. In particolare, l'Istat segna aumenti su base mensile per i prezzi dell'olio di oliva (+0,8%, +3,7% rispetto ad aprile dello scorso anno) e dei vini (+0,6%, +4,3% su base annua). In accelerazione anche la frutta fresca (+0,6% congiunturale), che vede i prezzi crescere dell'8,2% su base annua (era +7,7% a marzo).