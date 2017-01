foto Ansa

12:04

- Per Giorgio Squinzi togliere l'Imu dai beni strumentali delle imprese sarebbe "molto positivo". "E' logico e lapalissiano affermare che se vogliamo far ripartire il Paese, bisogna far ripartire le imprese tenendone conto anche in termini di Imu", ha spiegato il presidente di Confindustria, sottolineando che l'imposta sugli immobili "impatta in maniera molto diretta sul settore delle costruzioni che è quello più penalizzato in questo momento".