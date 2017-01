foto Ap/Lapresse

09:32

- Avvio di settimana in rialzo per Piazza Affari. Alla Borsa di Milano l'indice Ftse Mib ha aperto le contrattazioni in progresso dello 0,14% attestandosi a 17.307 punti. Andamenti contrastanti per le altre Piazze europee: Parigi apre negativa (-0,10%), bene invece Madrid, che guadagna lo 0,1%, così come Francoforte (+0,18%).