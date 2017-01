Statali, Cgil: con stop aumenti persi 3 mila euro

foto Ansa 14:38 - Con lo stop agli aumenti salariali per i dipendenti pubblici decisi nel 2010 i travet hanno perso in tre anni nel complesso circa 3.000 euro lordi mentre altri 600 circa si perderanno nel 2013. Lo dice il responsabile settori pubblici Cgil, Michele Gentile precisando che se il blocco fosse confermato nel 2014 si perderebbero altri 500 euro. - Con lo stop agli aumenti salariali per i dipendenti pubblici decisi nel 2010 i travet hanno perso in tre anni nel complesso circa 3.000 euro lordi mentre altri 600 circa si perderanno nel 2013. Lo dice il responsabile settori pubblici Cgil, Michele Gentile precisando che se il blocco fosse confermato nel 2014 si perderebbero altri 500 euro.

Busta paga più leggera - A regime le retribuzioni, secondo Gentile, perderanno a fine 2013 in termini reali (a causa del mancato adeguamento rispetto all'inflazione in questi anni) circa 200 euro mensili. "E' ora - dice Gentile - di dare forti segnali di discontinuità nelle politiche relative al lavoro pubblico. Parlare di semplificazione e di snellimento delle pubbliche amministrazioni senza affrontare e rimuovere contemporaneamente i gravi effetti distorsivi delle politiche sin qui seguite verso il lavoro pubblico significa non voler occuparsi veramente di riforma".



Blocco del turn over - Contemporaneamente, i dipendenti pubblici hanno vissuto anche il blocco del turn over e quindi un calo del personale. Tra il 2007 e il 2011, secondo i dati del Conto annuale della Ragioneria generale dello Stato i dipendenti pubblici sono diminuiti del 4.3%, cioè 150.000 in meno (da 3,43 milioni a 3,28 milioni). Ma, per la Cgil, la diminuzione dovrebbe essere ancora più sensibile negli anni successivi con una stima di 400.000 lavoratori pubblici in meno tra il 2007 e il 2014. Resta irrisolto inoltre il problema del precariato con circa 200.000 tra contratti a termine, lsu, interinali e collaborazioni nel complesso delle amministrazioni.



"Il governo congeli il decreto che proroga il blocco delle trattative sindacali - "Chiediamo al Governo - dice Gentile - di congelare il decreto con il quale si proroga il blocco della contrattazione nazionale al 2014 e di riaprire su questo tema un confronto con i sindacati per far ripartire la stagione contrattuale. Chiediamo misure urgenti sul precariato nelle pubbliche amministrazioni che impediscano la perdita del lavoro alla scadenza dei contratti.