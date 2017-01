foto Ansa

13:18

- Consumi delle famiglie italiane ripartiranno dal 2014 con un +2,4%, ma non per l'abbigliamento né per le calzature. Per il settore moda le previsioni indicano un calo del 10,2% nel 2013 e dell'8,5% nel 2014. Lo afferma Federmoda Italia-Confcommercio. Segno negativo anche per i primi 3 mesi dell'anno, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso: nonostante i saldi, le vendite per il settore hanno segnato - 11,2% a gennaio, fino al crollo di marzo -23%.