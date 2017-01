Istat: rincari colpiscono il paniere "povero"

foto Ansa 11:53 - L'inflazione pesa di più sulle famiglie povere. L'Istat ha infatti calcolato che, tra il 2005 e il 2012, ha segnato un aumento del 20,3% l'indice dei prezzi riguardante le famiglie con la spesa media più bassa, quindi i nuclei più poveri. Meno colpite le famiglie che spendono di più: per loro i prezzi sono saliti del 16%. I rincari hanno infatti interessato soprattutto alimentari ed energia, voci che assorbono gran parte del reddito dei meno ricchi. - L'inflazione pesa di più sullepovere.ha infatti calcolato che, tra il 2005 e il 2012, ha segnato un aumento del 20,3% l'indice dei prezzi riguardante le famiglie con la spesa media più bassa, quindi i nuclei più poveri. Meno colpite le famiglie che spendono di più: per loro i prezzi sono saliti del 16%. Ihanno infatti interessato soprattutto, voci che assorbono gran parte del reddito dei meno ricchi.

Tra le spese" necessarie", quindi, prodotti per la tavola, le bollette e i carburanti. Tutte voci che assorbono gran parte del reddito dei nuclei meno abbienti. Il "gap" a loro svantaggio in sette anni è stato, infatti, pari a 4,2 punti percentuali.



L'analisi dell'Istituto di statistica, che con oggi avvia la nuova rilevazione semestrale, si basa sull'indice armonizzato per i Paesi dell'Ue (Ipca), che, sempre tra il 2005 e il 2012, è salito del 17,5%. Per sviluppare l'indagine l'Istat ha diviso in cinque gruppi le famiglie in Italia in base alla spesa media mensile, dalla più bassa alla più alta.



Guardando all'ultimo periodo, nel primo trimestre del 2013, rispetto ai primi tre mesi del 2012, fa sapere sempre l'Istat, l'inflazione si è distribuita in un intervallo compreso tra il +2,5% del primo gruppo di famiglie, quello con la spesa mensile piu' bassa, e il +1,8% dell'ultimo, con un divario a sfavore dei meno abbienti pari a 0,7 punti percentuali. Nello stesso periodo l'Ipca generale ha segnato un aumento del 2,1%.