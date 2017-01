foto LaPresse

09:41

- Partenza in progressiva accelerazione per Piazza Affari: dopo pochi minuti di scambi l'indice Ftse Mib - partito leggermente positivo - segna un aumento dell'1% con Generali che sale del 2,7% dopo i dati trimestrali. In attesa dell'odierna asta dei Bot sono soprattutto le banche a spingere il listino, con Mediobanca che cresce del 2,6%. Bene Mediaset (+1%), nessun calo significativo tra i titoli principali.