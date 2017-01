foto Ap/Lapresse

08:20

- La Borsa di Tokyo chiude euforica a +2,93%, in festa con il dollaro oltre i 100 yen, fino a 101,2, per la prima volta in 4 anni. L'indice Nikkei mette a segno un guadagno di 416,06 punti e si porta a quota 14.607,54, dopo un massimo intraday di 14.636,81 (+3,13%), il livello più alto dal 7 gennaio 2008.