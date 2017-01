foto Ansa

- Se il 1 gennaio 2014 entreranno in vigore i 2 miliardi di nuovi ticket (da aggiungere agli attuali 2,2), si rischia un "salasso" di 350 euro a testa per visite ed esami. La spesa pro capite attuale è di 150 euro. Un impatto che, secondo l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, il sistema "non regge" se non si amplia la platea dei paganti: gli italiani attualmente non esenti sono infatti solo il 25%.