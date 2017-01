foto Afp

18:05

- A breve arriveranno nelle casse di Comuni e Province 5 miliardi per saldare i debiti contratti verso le imprese. Come ha spiegato il presidente dell'Unione delle Province d'Italia, Antonio Saitta, è stato infatti raggiunto l'accordo in Conferenza Stato-Città. Subito verrà distribuito il 90% della cifra pattuita e a luglio il restante 10%. "L'intesa trovata è dunque molto positiva", ha concluso il numero uno dell'Upi.