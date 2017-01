foto LaPresse

17:50

- Chiusura negativa per Piazza Affari con l'indice Ftse Mib che segna una perdita dello 0,96% a a 17.090,62 punti e il Ftse All Share in calo dello 0,80% a 18.154,40 punti. A zavorrare i listini milanesi sono stati principalmente i titoli bancari, tra cui spicca il -9% di Pop Milano, dopo lo stop al progetto Spa.