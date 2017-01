Crescono i numeri dei prestiti per i matrimoni

foto Istockphoto 12:50 - Quanto costa l’amore? A dare un prezzo a questo sentimento ci pensa l’analisi fatta da Facile.it e Prestiti.it. Lo studio rivela che sulle 20.000 richieste di prestiti presentati in Italia negli ultimi 6 mesi, la percentuale di quelli finalizzati a matrimoni e cerimonie è cresciuta del 41% rispetto al 2011, arrivando a rappresentare il 2,4% del totale nazionale. - Quanto costa l’amore? A dare un prezzo a questo sentimento ci pensa l’analisi fatta da Facile.it e Prestiti.it. Lo studio rivela che sulle 20.000 richieste di prestiti presentati in Italia negli ultimi 6 mesi, la percentuale di quelli finalizzati a matrimoni e cerimonie è cresciuta del 41% rispetto al 2011, arrivando a rappresentare il 2,4% del totale nazionale.

Una richiesta ogni 6 arriva dalla Campania a cui va il premio come regione più romantica. Al sud si sa, per un matrimonio non si bada a spese. Gli importi maggiori dei prestiti si registrano in Lazio con 12.570 euro, seguito dalla Calabria, 11.700 euro e la Puglia, dove per una cerimonia si spendono circa 10.450 euro. Tra spese per gli abiti degli sposi, bomboniere, pranzo al ristorante, album fotografico, viaggio di nozze, alla fine il conto da pagare potrebbe essere decisamente salato. Per non rinunciare a sposarsi, gli italiani, soprattutto i più giovani al di sotto dei 30 anni, chiedono dei finanziamenti personali. Rispetto al 2011 diminuisce l’importo medio richiesto. Da 16.000 oggi è passato a 9.000 euro. Il piano di restituzione si articola in 58 rate, ma in alcuni casi si arriva anche a 70.