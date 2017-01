Lavoro, Rete Imprese: "A rischio 650 mila posti"

foto LaPresse 12:35 - Secondo una ricerca di Cer-Rete Imprese Italia, senza una sensibile accelerazione della crescita, le imprese italiane potrebbero trovarsi nella necessità di operare tagli di occupazione compresi fra 400 e 650 mila unità. Negli ultimi sei anni la competitività italiana è diminuita del 5,2%, mentre quella della Germania è aumentata del 6%. Secondo il presidente di Rete Imprese, Carlo Sangalli, "senza crescita l'Italia è perduta". - Secondo una ricerca di Cer-Rete Imprese Italia, senza una sensibile accelerazione della crescita, le imprese italiane potrebbero trovarsi nella necessità di operare tagli di occupazione compresi fra 400 e 650 mila unità. Negli ultimi sei anni la competitività italiana è diminuita del 5,2%, mentre quella della Germania è aumentata del 6%. Secondo il presidente di Rete Imprese, Carlo Sangalli, "senza crescita l'Italia è perduta".

Sangalli al governo: "Adesso tocca a voi" - "La luce in fondo al tunnel della crisi davvero non si vede ancora. Senza crescita e coesione l'Italia è perduta".", ha sottolineato il presidente di Rete Imprese Italia, Carlo Sangalli, all'assemblea annuale dell'associazione. Poi, rivolge al governo una "richiesta esigente e severa di cambiamento": "Adesso tocca a voi perché le imprese da sole non ce la fanno più. Tocca al governo e alla politica fare la propria parte, tutta e sino in fondo". Nel 2012 - ha ricordato Sangalli - la caduta dei consumi privati è stata di oltre il 4% ed il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito del 4,8%. Quindi, "la rotta - ha aggiunto - va invertita, in Italia e in Europa, insieme".



Letta: "Cammino faticosissimo, ognuno faccia sua parte" - In risposta a Sangalli giunge l'intervento del premier Enrico Letta. "Cominciamo un cammino che sarà faticosissimo e non sono qui a spargere ottimismo superficiale", ha affermato dal palco della stessa assemblea. Poi: "La situazione è di grande difficoltà e ognuno deve fare la sua parte". Sulla durata del suo esecutivo, Letta ha dichiarato: "Comincia oggi un cammino. Una sola cosa non so: quanto sarà lungo. Ma una cosa la so: sarà un cammino nel quale, io, i miei ministri e i miei collaboratori ce la metteremo tutta e cercheremo di fare di tutto perché l'Italia riparta". Quanto alla Ue, "vogliamo un'altra Europa perché l'Europa di oggi non è in grado di dare le risposte alle vostre richieste".



Il manifesto delle Pmi - Sangalli ha illustrato poi il Manifesto "Adesso tocca a voi", in quattro punti, lanciato dalle Pmi al governo, chiedendo di "fronteggiare l'emergenza liquidità delle aziende, assicurando il tempestivo pagamento dei crediti delle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni". Sangalli ha invitato il governo anche a mettere mano "a un processo realistico ma determinato di riduzione dei livelli record di pressione fiscale", insieme alla "bonifica della spesa pubblica senza timidezza alcuna".



Flessibilità nel lavoro - Il quarto e ultimo cruciale punto del Manifesto si incentra sul lavoro. Sangalli chiede di rivedere le più recenti restrizioni normative in materia di flessibilità in entrata e di mettere in campo tutte le misure utili ad incentivare l'occupazione dei giovani e delle donne. "Le imprese hanno già perso la pazienza, non fategli perdere anche la speranza - ribadisce il presidente di Rete -. Tocca quindi al governo ed alla politica fare la propria parte: tutta e sino in fondo. Tocca per esempio al governo ed alla politica tutta incalzare il processo di costruzione di un'Europa politica".