Governo, le misure per il rilancio dell'economia

foto Ansa 09:32 - Cento giorni per ridare slancio all’economia del Paese. Si discuterà anche di questo tra le mura benedettine dell’abbazia di Spineto, dove la squadra di governo capitanata dal premier Enrico Letta è in ritiro. Sul tavolo cinque temi che l’esecutivo intende affrontare con la massima urgenza, ma senza ricorrere a “manovre lacrime e sangue”. Si procederà con “piccoli interventi successivi”, avrebbe indicato Letta ai suoi, evitando manovre correttive dal vago retrogusto montiano. - Cento giorni per ridare slancio all’economia del Paese. Si discuterà anche di questo tra le mura benedettine dell’abbazia di Spineto, dove la squadra di governo capitanata dal premier Enrico Letta è in ritiro. Sul tavolo cinque temi che l’esecutivo intende affrontare con la massima urgenza, ma senza ricorrere a “manovre lacrime e sangue”. Si procederà con “piccoli interventi successivi”, avrebbe indicato Letta ai suoi, evitando manovre correttive dal vago retrogusto montiano.

Cassa integrazione – Il primo punto dell’agenda economica riguarda il rifinanziamento della cassa integrazione. I ministro del lavoro, Enrico Giovannini, ha annunciato che i criteri d’accesso all’ammortizzatore sociale verranno rivisti di concerto con le Regioni: al vaglio un sistema di finanziamento congiunto da parte di Stato ed enti locali, nell’ottica di una gestione più oculata delle concessioni. ''Le risorse da trovare per la Cig sono un miliardo e mezzo”, aveva dichiarato nei giorni scorsi il sottosegretario all'Economia, Pierpaolo Baretta, a Tgcom24, “inoltre serviranno tra due e tre miliardi per la sospensione dell'Imu”.



Imu – Proprio l'Imposta Municipale Unica è il secondo nodo che Letta vorrebbe sciogliere entro la prossima settimana. Per non vessare eccessivamente i Comuni, il Governo dovrà reperire i fondi necessari a bilanciare il congelamento dell'imposta tra le pieghe del bilancio: ''Le preoccupazioni dei sindaci sono giustificate”, ammette Baretta, “ma assicuriamo la compensazione sull'Imu''.



Iva – Sembrava inevitabile, ma l’aumento di un punto percentuale dell’IVA - dal 21 al 22% - potrebbe essere sospeso. Anche in questo caso servono 2 miliardi.



Ristrutturazioni edilizie – Risposte urgenti anche sul fronte edilizia: entro giugno, ha dichiarato stamane Baretta a Radio Anch’io, si provvederà alla "proroga dell'esenzione dalle tasse al 55% per chi fa ristrutturazioni, norma ampiamente condivisa all’interno del Consiglio dei Ministri''.



Costo del lavoro – Ieri a colloquio con Letta, il numero uno di Confindustria, Giorgio Squinzi, ha chiesto interventi mirati a favorire l’occupazione. I tagli alla tassazione del lavoro dovrebbero riguardare in prima istanza giovani e neo-assunti, con un alleggerimento dell’Irap superiore al 9%. Sulla questione esodati il ministro Giovannini ha affermato di voler trovare una “soluzione strutturale”: si attendono i dati ufficiali sulle esatte proporzioni del fenomeno.