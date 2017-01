foto Ap/Lapresse

23:06

- Nuova chiusura record per Wall Street, col Dow Jones che, dopo aver aperto in calo, ha recuperato terreno fino a toccare il nuovo primato di 15.105,28 punti (+0,33%). Chiusura ai massimi di sempre anche per l'indice S&P500 a 1.632,65 punti (+0,41%), mentre il Nasdaq ha guadagnato lo 0,49% a 3.413,27 punti.