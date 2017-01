foto Ap/Lapresse

18:05

- Chiusura in rialzo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che guadagna lo 0,78% a 17.122 punti. Il Ftse All Share registra un aumento dello 0,71% a 18.300 punti, mentre il Ftse Italia Star avanza dell'1,13% a 12.706 punti.