foto Ap/Lapresse

22:11

- Chiusura record per Wall Street, che per la prima volta nella sua storia chiude con il Dow Jones sopra i 15.000 punti (15.056,28) guadagnando lo 0,58%. Record anche per l'indice S&P500 - quello delle 500 società Usa a maggiore capitalizzazione - che sale dello 0,52% a 1.625,96 punti. In salita anche il Nasdaq, dello 0,11% a 3.396,63 punti. Dopo la chiusura di Wall Street l'euro viene scambiato a 1,3078 dollari.