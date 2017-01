Squinzi: "Via l'Imu? Non è nostra priorità"

foto LaPresse Correlati Imu, il governo: ci sarà compensazione 11:40 - Secondo il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, un taglio dell'Imu non è la priorità per cercare di uscire dalla crisi economica che attanaglia il Paese. "E' assolutamente più importante intervenire sulla tassazione del lavoro che su quella della casa", ha detto durante un evento pubblico al Politecnico di Milano. "La nostra proposta - ha poi ricordato - è di ridurre del 9% la tassazione sul lavoro". - Secondo il presidente diun taglio dell'Imu non è la priorità per cercare di uscire dalla crisi economica che attanaglia il. "E' assolutamente più importante intervenire sulla tassazione del lavoro che su quella della casa", ha detto durante un evento pubblico al Politecnico di Milano. "La nostra proposta - ha poi ricordato - è di ridurre del 9% la tassazione sul".

Il leader degli industriali ha precisato che ''la nostra proposta di ridurre del 9% la tassazione sul lavoro'', è basata sulla ''neutralizzazione del costo del lavoro dal calcolo degli imponibili Irap''. A suo avviso, quest'ultimo, ''è un provvedimento che deve essere adottato e avrebbe come risultato complessivo quello di ridurre del 9% il costo del lavoro''.



Focus sul lavoro - ''La signora Fornero - ha proseguito Squinzi - ci aveva promesso che avrebbe posto sul campo qualche provvedimento per affrontare dei cambiamenti dopo un primo periodo di assestamento'' della riforma. ''Le varie vicende politiche - ha aggiunto - non hanno permesso questa revisione e noi ci aspettiamo che questo governo sicuramente la affronti''. Secondo Squinzi, ''i dati indicano che c'è un incremento della disoccupazione, in modo particolare quella giovanile, ma anche in età più avanzata come indicano i casi di cronaca più recenti''.



Si tratta, a suo avviso, di un ''problema sociale serio del Paese sul quale dobbiamo impegnarci per intervenire e ritrovare la crescita e la capacità di generare occupazione''. Squinzi è convinto che sia ''un problema europeo, mentre i dati dagli Usa sono di grande positività, l'economia americana è ripartita e sta andando nella direzione giusta, mentre in Europa questo ci manca''.