foto Ap/Lapresse

09:17

- Avvio positivo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib della giornata segna una crescita dello 0,37%, mentre il Ftse It All-Share guadagna lo 0,35%. Tra i principali titoli sugli scudi ci sono Ansaldo Sts (+1,86%), Telecom (+1,57%) e Mps (+1%). Banche in generale positive.