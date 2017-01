foto Dal Web

18:04

- Seduta in rosso per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che chiude in calo dello 0,35% a 16.862 punti. Il Ftse All Share lascia sul terreno lo 0,26% a 17.919 punti. Positivo invece il Ftse Italia Star, che guadagna lo 0,27% a 12.486 punti.