Mario Draghi: "Redistribuire la ricchezza"

foto Ap/Lapresse 17:45 - Il presidente della Bce Mario Draghi chiede di "mitigare" gli effetti recessivi del risanamento dei conti privilegiando "le riduzioni di spesa pubblica corrente e quelle delle tasse". Secondo il numero uno dell'Eurotower infatti in Europa "la tassazione è già elevata in qualunque confronto internazionale". E aggiunge: "Oggi la crescita è più debole nei Paesi nei quali non si sono affrontate fragilità strutturali di cui oggi sentiamo tutto il peso". - Il presidente della Bce Mario Draghi chiede di "mitigare" gli effetti recessivi del risanamento dei conti privilegiando "le riduzioni di spesa pubblica corrente e quelle delle tasse". Secondo il numero uno dell'Eurotower infatti in Europa "la tassazione è già elevata in qualunque confronto internazionale". E aggiunge: "Oggi la crescita è più debole nei Paesi nei quali non si sono affrontate fragilità strutturali di cui oggi sentiamo tutto il peso".

Penalizzati in 20 anni i ceti deboli - In Europa, da quasi "vent'anni è in atto una tendenza alla concentrazione dei redditi delle famiglie che penalizza i più deboli". E' quanto afferma il presidente della Bce Mario Draghi secondo cui occorre "una più equa partecipazione ai frutti della ricchezza nazionale" che aumenta "la coesione sociale" e conduce "al successo economico". Contro la concentrazione dei redditi in atto in Europa e per una "più equa partecipazione ai frutti della produzione della ricchezza nazionale" occorre rimuovere le barriere che limitano le opportunità degli individui, ha detto Draghi. E in questo senso "le riforme strutturali assumono un significato più ampio di quello di mero strumento di crescita".



Non cancellare gli sforzi fatti - "Le politiche di bilancio devono essere mantenute su sentieri sostenibili", e "specialmente per i Paesi con livelli di debito pubblico strutturalmente alti, quindi non temporaneamente elevati a causa della crisi attuale, ciò significa non tornare indietro dagli obiettivi già raggiunti". E' stato il monito di Mario Draghi.



Pronti a intervenire sui tassi - La Banca centrale europea sta inoltre studiando l'ipotesi di rendere negativi i tassi sui depositi a un giorno fatti dalle banche, anche se "ci sono molte complicazioni e molte conseguenze di cui tenere conto e occorre studiare con attenzione". Lo ha detto alla Luiss il presidente della Bce aggiungendo che "il consiglio ha deciso di analizzare l'argomento, in modo da essere pronto ad agire se necessario". Anche su un nuovo taglio dei tassi per contrastare la debolezza dell'economia.