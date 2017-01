foto Getty

09:55

- Per il sottosegretario al Lavoro, Carlo Dell'Aringa, la cassa integrazione in deroga verrà rifinanziata. "Penso che alcuni provvedimenti di urgenza verranno presi e fra questi senz'altro ci sarà il rifinanziamento della cassa integrazione in deroga" ha detto infatti Dell'Aringa, spiegando che questo "permetterà alle Regioni di realizzare quegli interventi di cig che hanno dovuto in parte sospendere mettendo i lavoratori in grande difficoltà".