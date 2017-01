foto LaPresse

09:34

- Piazza Affari apre in leggero calo con il Ftse Mib che cede lo 0,1%. Incerte le banche con Unicredit in ribasso dello 0,2% e Intesa Sanpaolo dello 0,07%. Corre Autogrill (+4,4%) dopo il via libera del Cda alla riorganizzazione del gruppo. In lieve ribasso anche le altre principali Piazze europee: Madrid -0,07%, Francoforte -0,03% e Parigi -0,13%.