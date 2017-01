Bonanni: il governo trovi 1,5 miliardi o è caos "Tagliare le tasse per far ripartire il Paese"

foto Ansa Correlati Italia tra i Paesi più tassati in Ue

17:37 - Il governo trovi "1,5 miliardi di euro entro maggio" per il rifinanziamento della cig in deroga. "A rischio ci sono oltre 700mila cassintegrati, che altrimenti andranno ad aumentare le fila dei disoccupati". Lo ha ribadito il leader Cisl, Raffaele Bonanni, che ha poi insistito anche su esodati e occupazione, avvertendo sulla "tenuta sociale" del Paese.

Bonanni a Tgcom24: subito sei miliardi - Ai microfoni di Tgcom24, Bonanni aggiunge che di miliardi ne servono ben sei, e vanno trovati in pochissimi giorni. "Entro maggio - dice - scade il termine per il finanziamento della cig in deroga e questi soldi bisogna trovarli perché questo crea malumore e inquietudine. Bisogna tagliare sugli esodati, perfino Letta ha usato parole molto forti, ma adesso servono soluzioni forti. Poi serve un taglio poderoso delle tasse per far girare l’economia". E sull'Imu aggiunge: "C’è una piramide di priorità nelle cose. Prima si taglino le tasse, poi con l’Imu si tolga a chi ha una sola casa o ai giovani. Non abbiamo molti soldi".



"Il governo apra il confronto" - Bonanni dice poi che su tutte questioni il governo deve "discutere" con le parti sociali e in particolare con il sindacato. Le risorse possono arrivare, aggiunge Bonanni, "dalla ripresa dell'economia stessa per effetto della sollecitazione sui consumi, dalla vendita dei beni demaniali, dal taglio di alcune agevolazioni 'corporative', dai costi della politica e dalla 'ristrutturazione' delle istituzioni e delle amministrazioni e soprattutto dall'inasprimento vero contro l'evasione fiscale".



E ancora, secondo Bonanni il governo deve aprire "il confronto" con le parti sociali "al più presto". E lo deve fare, ha insistito, "prima di illustrare a Bruxelles le misure" per l'occupazione e la crescita. Bonanni ha poi sollecitato il governo Letta ad "aprire una discussione alla luce del sole" e ad "agire in fretta. Siamo al limite del crollo". "La priorità è tagliare le tasse sul lavoro" - Secondo Bonanni, "è arrivato il momento di abbassare fortemente le tasse sui lavoratori dipendenti e sui pensionati. Bisogna ridurre il cuneo fiscale. Non c'è più tempo da perdere". Mentre per le imprese il leader della Cisl ha parlato di un intervento a favore di quelle che "investono e assumono".



"Imu? Una questione secondaria" - La "priorità è il taglio delle tasse più che l'Imu" dunque, secondo Bonanni, che ritine la questione Imu secondaria". "Se qualcosa si vuole fare, si esenti dal pagamento soltanto chi ha un'unica casa".



La riduzione delle tasse, ha ripreso il leader della Cisl, "è l'unico modo per far ripartire i consumi e quindi l'economia. Lo chiediamo da tempo. E' l'unica operazione oggi possibile e necessaria. Non si può più aspettare". E a questo fronte "vanno destinate tutte le risorse disponibili". Bonanni considera inoltre fondamentale anche l'intervento per evitare l'aumento di un punto percentuale dell'Iva da luglio, "anche questo necessario per rilanciare i consumi".