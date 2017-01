foto Ap/Lapresse

22:55

- Il premier portoghese, Pedro Passos Coelho, ha annunciato una serie di misure d'austerità per ridurre la spesa pubblica e soddisfare le richieste dei creditori internazionali. In una discorso alla nazione, Coelho ha annunciato il rinvio dell'età pensionabile per la pensione completa a 66 anni e il prolungamento delle ore di lavoro per i funzionari il cui numero dovrà essere ridotto, su base volontaria, di 30mila unità in un Paese che ne conta 700mila.